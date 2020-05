Les équipes de Globice, heureuses d'avoir pu observer et photo-identifier les premières baleines de la saison ce week-end, font également part d'un autre fait rare observé ce dimanche 17 mai. Les cachalots, observables toute l'année à La Réunion, sont rarement repérés par bandes. Ce dimanche pourtant au large de La Possession, un vaste groupe de ces cétacés a été observé impliquant une dizaine d'individus, selon Globice, dont un petit. (Photo Globice)

"Alors que la migration des baleines à bosse les conduit chaque année à cette époque de l'Antarctique vers les eaux plus chaudes de La Réunion pour mettre bas et s'accoupler, d'autres grands cétacés sont visibles tout au long de l'année à quelques miles nautiques de nos côtes : les cachalots. Si on peut apercevoir quelques individus au gré des observations, il arrive plus rarement de rencontrer des groupes conséquents" explique Globice sur sa page Facebook.

Ce fut pourtant le cas ce matin au large de La Possession : "les équipes de Globice ont été témoin de scènes de nourrissage impliquant une dizaine d'individus, dont un petit. Avec l'arrivée précoce des premières baleines, cette période de déconfinement s'ouvre de façon inhabituelle. Espérons que ca dure !"