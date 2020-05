Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Matante Rosina a fait le tour de ces amies ce week-end et elle s'est accordée le droit de faire une petite grasse matinée. Du coup, elle n'a pas pu voir quel temps il fait ce lundi 18 mai 2020. Paraît-il quand même que le vent soufflera fort dans les hauts ce matin et que le ciel restera nuageux sur le littoral. On s'attend également à quelques petites averses dans le sud et le nord-ouest. Chez vous il fait quel temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina a fait le tour de ces amies ce week-end et elle s'est accordée le droit de faire une petite grasse matinée. Du coup, elle n'a pas pu voir quel temps il fait ce lundi 18 mai 2020. Paraît-il quand même que le vent soufflera fort dans les hauts ce matin et que le ciel restera nuageux sur le littoral. On s'attend également à quelques petites averses dans le sud et le nord-ouest. Chez vous il fait quel temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)