BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 19 mai 2020



- Le déconfinement est là, la menace d'une deuxième vague épidémique aussi

- Lieux de culte : le Conseil d'Etat ordonne de lever l'interdiction de réunion

- Distanciation sociale et règles d'hygiène... les abeilles avaient déjà tout prévu

- Covid-19 : plus de 315.00 morts à travers le monde, la barre des 5 millions de cas se rapproche

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De quelle couleur est le ciel chez vous ?

Le déconfinement est là, la menace d'une deuxième vague épidémique aussi

Comme le reste de la France à l'exception de Mayotte, l'île de La Réunion est déconfinée depuis le 11 mai. Avec ce retour progressif à l'extérieur, les Réunionnais.e.s sont contraints de s'habituer aux fameux gestes barrières, au port du masque, au gel hydroalcoolique omniprésent dans les magasins. Nous sommes donc loin d'un retour à la normale et si l'envie de retrouver sa vie d'avant est forte, il n'en est rien. La Réunion a été globalement épargnée par le virus, fort heureusement, mais qu'en sera-t-il quand les vols reprendront et avec eux le risque de voir arriver de nouveaux cas importés ? La préfecture a annoncé ce lundi les nouvelles modalités d'accueil des voyageurs, qui peuvent désormais choisir de se confiner à domicile. Si la situation épidémique est stable pour l'instant, les vacances de juillet-août s'annoncent décisives pour l'avenir de l'île.

Lieux de culte : le Conseil d'Etat ordonne de lever l'interdiction de réunion

Le Conseil d'Etat a ordonné lundi au gouvernement de lever l'interdiction "générale et absolue" de réunion dans les lieux de culte, mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en raison de son "caractère disproportionné".

Distanciation sociale et règles d'hygiène... les abeilles avaient déjà tout prévu

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, un seul mot d'ordre : distanciation sociale. L'objectif est de réduire les contacts entre les personnes contaminées et les autres, afin de minimiser la propagation de la maladie. Mais si nous avons parfois bien du mal à appliquer cette stratégie, celle-ci est utilisée depuis longtemps dans la nature par les abeilles. Pour se protéger, ces petits insectes possèdent des dispositifs stupéfiants.

Covid-19 : plus de 315.00 morts à travers le monde, la barre des 5 millions de cas se rapproche

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche de la barre des 5 millions avec les 4,71 millions de personnes. On dénombre également plus de 315.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, 131 décès supplémentaires en ont été recensés en 24 heures. La Réunion enregistre 3 nouveaux cas, et Mayotte 28 nouveaux ce lundi. La situation demeure stable à Madagascar.

La pa Météo France i di, sé zot i di – De quelle couleur est le ciel chez vous ?

Matante Rosina a pris un jour de congé ce mardi 19 mai 2020. Elle compte sur vous pour la renseigner. De quelle couleur est le ciel chez vous ? Il fait beau, il y a de la pluie ? Dites tout à Matante Rosina