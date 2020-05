BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 20 mai 2020



- Confinement et décrochage scolaire : une fracture peut en cacher une autre

- Mayotte : 2ème jour de visite pour Annick Girardin un nouveau décès et 49 nouveaux cas en 24 heures

- Covid-19 : plus de 318.000 morts dans le monde, la situation s'améliore en France

- Pensez-vous que les masques devraient être remboursés ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rafales de vent et des éclaircies

Confinement et décrochage scolaire : une fracture peut en cacher une autre

Le confinement a changé nos habitudes, notre quotidien, notre manière de travailler, mais aussi notre manière d'éduquer nos enfants. L'école de la République s'est lancée dans la "continuité pédagogique". Utile et nécessaire, ce dispositif n'a malheureusement pas été des plus efficaces pour bon nombre d'enfants et de jeunes. La faute à la fracture numérique, estime le rectorat de La Réunion. La faute surtout à la fracture sociale, plus que jamais mise en lumière par ce contexte socio-économique (Photo rb/www.ipreunion.com)

Mayotte : 2ème jour de visite pour Annick Girardin un nouveau décès et 49 nouveaux cas en 24 heures

Annick Girardin entame ce mercredi 20 mai 2020 deuxième jour de visite à Mayotte où elle arrivée ce mardi matin. L'île aux aux parfums est le seul territoire des outre-mer classé en rouge et il est le seul de France toujours confiné en raison d'une circulation active du coronavirus. Ce mardi 49 nouveaux cas de Covid-19 et un nouveau décès ont été enregistrés. Au total, 19 patients sont décédés des suites du virus et 1.419 personnes ont été contaminées

Covid-19 : plus de 318.000 morts dans le monde, la situation s'améliore en France

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche encore un peu plus de la barre des 5 millions avec les 4,81 millions de personnes contaminées. On dénombre également plus de 318.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, on déplore désormais 28.022 morts depuis le début de l'épidémie, mais le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser. La Réunion enregistre 3 nouveaux cas, et Mayotte 28 nouveaux ce lundi. La situation demeure stable à Madagascar.

Pensez-vous que les masques devraient être remboursés ?

Les masques sont au coeur de cette crise sanitaire. Obligatoires dans les transports publics et les écoles (sauf pour les tous petits), ils sont fortement conseillés à l'extérieur et parfois imposés dans certains commerces. Mais c'est bien aux citoyens de s'équiper... et donc de payer. De 90 centimes le masque chirurgical à 10 euros le masque en tissu, les écarts de prix sont parfois vertigineux. Pour les employeurs comme pour n'importe quel foyer, les masques deviennent un budget inévitable. Devraient-ils être remboursés par la Sécurité sociale dans ce cas ?

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rafales de vent et des éclaircies

Matante Rosina sort son écharpe et garde son parapluie à portée de main ce mercredi 20 mai 2020. Des rafales de vent soufflent à plus 60 km/h sur la côte Est, Sud-Ouest, ainsi que dans les hauts, avec des nuages entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Les températures ne grimpent pas au-delà de 28° sur le littoral et de 20° dans les cirques. Le relief connaîtra quelques épisodes pluvieux, tandis que les éclaircies persisteront sur le littoral, y compris sur les plages de l'Ouest. Et chez vous quel temps fait-il ?