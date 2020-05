Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Lundi 18 Mai à 15H49

Matante Rosina sort son écharpe et garde son parapluie à portée de main ce mercredi 20 mai 2020. Des rafales de vent soufflent à plus 60 km/h sur la côte Est, Sud-Ouest, ainsi que dans les hauts, avec des nuages entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Les températures ne grimpent pas au-delà de 28° sur le littoral et de 20° dans les cirques. Le relief connaîtra quelques épisodes pluvieux, tandis que les éclaircies persisteront sur le littoral, y compris sur les plages de l'Ouest. Et chez vous quel temps fait-il ? Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Matante Rosina sort son écharpe et garde son parapluie à portée de main ce mercredi 20 mai 2020. Des rafales de vent soufflent à plus 60 km/h sur la côte Est, Sud-Ouest, ainsi que dans les hauts, avec des nuages entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Les températures ne grimpent pas au-delà de 28° sur le littoral et de 20° dans les cirques. Le relief connaîtra quelques épisodes pluvieux, tandis que les éclaircies persisteront sur le littoral, y compris sur les plages de l'Ouest. Et chez vous quel temps fait-il ? Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com