Après 55 jours de confinement, nombre d'automobilistes dionysiens ont perdu le réflexe de payer leur place de stationnement en ville. Des oublis qui ne sont pour le moment pas accompagnés d'amendes forfait post-stationnement (FPS), l'opérateur Citypark et la ville de Saint-Denis ayant opté pour une période de sensibilisation jusqu'au lundi 25 mai.

Depuis le 11 mai 2020 et le début du déconfinement, les automobilistes de Saint-Denis ayant oublié de payer leur place de stationnement depuis le déconfinement ont eu la bonne surprise de ne pas se voir infliger de procès verbal. Et pour cause, la mairie de Saint-Denis et Citypark ont décidé de ne pas revenir immédiatement à un système rétributif.

Avant la punition, la prévention est de mise jusqu’au lundi 25 mai. Plutôt qu’une notification de contravention, les voitures stationnées sans que leurs propriétaires aient réglé le tarif forfaitaire, se voient apposer un flyer informatif sur le stationnement sur voirie.

“Ce dépliant ne constitue pas un FPS mais forme une alerte au regard de la situation irrégulière de votre véhicule”, peut-on y lire. “En l’absence ou insuffisance de paiement du stationnement, vous risquez un FPS d’un montant maximum de 17 euros après constatation du défaut de paiement par l’agent assermenté.”

On peut également trouver une carte rappelant les différentes possibilités de stationnement dans le centre-ville ainsi que les modalités de paiement à l’intérieur du dépliant. Un message à vocation didactique afin que tout le monde reprenne les bonnes habitudes.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com