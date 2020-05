Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

La semaine venteuse se confirme et c'est un alizé vigoureux qui s'annonce pour ce vendredi 22 mai 2020. Déjà bien présent ces derniers temps, l'alizé de Sud-Est va encore se renforcer graduellement dans la journée, annonce Météo France. Comme le montrent les prévisions on attend de bonnes rafales sur les côtes et les crêtes exposées avec des pointes à 90 km/h.

