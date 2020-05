Bonjour La Réunion ! Voici les titres développés ce Jeudi matin 21 mai 2020



Eviter qu'Ascension rime avec ascension des makotes

Ce jeudi 21 mars 2020 est le premier jour férié, et pont pour certain, post déconfinement, offrant à la population réunionnaise un long week-end de 4 jours. L'occasion de véritablement profiter de La Réunion, de ses plages, de ses sentiers, de ses paysages et des moments en famille (dans le respect des gestes barrières bien sûr). Alors que notre île, sa faune et sa flore, vivaient paisiblement depuis deux mois, des milliers de personnes vont donc déferler dans les zones naturelles de l'île, jusque là préservées par le confinement, avec cette grande interrogation : ce premier long week-end post déconfinement signera-t-il le retour des makotes ?

Municipales : le secour tour aura lieu en juin ou en janvier 2021

En réunion avec les chefs de partis politique ce mercredi 20 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué que le second tour des élections municipales aurait lieu en juin de cette année ou en janvier 2021. L'hypothèse d'un vote au mois de septembre ou octobre est donc écartée. Aucune décision n'est prise pour l'instant et le gouvernement se penche sur les deux hypothèses.

Déconfinement : les Réunionnais à la recherche de masques à bon prix

Ils sont obligatoires dans les transports et fortement conseillés dans les lieux publics : les fameux masques, que tout le monde cherche à obtenir désormais. Le gouvernement incite chacun à en porter pendant cette première phase de déconfinement. Le début de la crise sanitaire a déclenché une certaine agitation autour de la production et la vente de ces masques. Aujourd'hui à La Réunion, il est possible de trouver des masques à tous prix. Si certains sont vendus à 90 centimes, on en trouve aussi à des prix qui peuvent sembler excessifs... jusqu'à 10 euros l'unité.

Covid-19 : plus de 5.000 décès supplémentaires dans le monde, dont le premier à La Réunion

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche encore un peu plus de la barre des 5 millions avec les 4,91 millions de personnes contaminées. On dénombre également plus de 323.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, on déplore désormais 28.132 morts depuis le début de l'épidémie, mais le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser. La Réunion enregistre 1 nouveau cas et son premier décès ce mercredi. À Mayotte, on dénombre 56 nouveaux cas. Madagascar déplore un nouveau décès.

La pa Météo France i di, sé zot i di : températures toujours fraîches et pluies dans l'Est

Matante Rosina marche encore avec son parapluie ce Jeudi 21 mai 2020 ! Le Volcan est arrosé, et la région Est demeure humide. Les nuages se feront bien présents sur les pentes tout autour de l'île. Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont prévues vers la Pointe des Aigrettes, entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne mais aussi dans les hauts. Avec 23°C sur le littoral et 15°C dans les hauts, Matante reste emmitouflée !