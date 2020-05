Comme annoncé par la DDSP974 sur sa page Facebook "Police Nationale de la Réunion", les effectifs du Service de Voie Publique ont réalisé hier plusieurs contrôles de vitesse, informe la police. Au terme de ceux réalisés à Saint-Denis, plus de 60 contrevenants en excès manifeste ont été interceptés. Nous publions ici le communiqué de la police. (Photos / police)

Lors d'un premier contrôle réalisé dès 6h30, boulevard Jean Jaurès, secteur Moufia, une dizaine de conducteur trop rapides ont été interceptés. Un contrôle a ensuite été réalisé, sur le même axe, secteur Champ Fleury à proximité du parc de loisirs, des installations sportives et de la cité scolaire. Cet axe dont la largeur permet la circulation sur trois voies avec une vitesse limite autorisée de 50 km/h demeure particulièrement accidentogène.

Un accident corporel impliquant deux véhicules légers y a été encore constaté lors du confinement il y a une dizaine de jours. 29 excès ont été relevés dont 21 de plus de 20km/h au delà de la vitesse limite.

L'après-midi, un contrôle a été réalisé pont Vinh-San. 22 conducteurs en excès, dont plus de la moitié dépassait là encore de plus de 20km/h la limite autorisée, ont fait l'objet de verbalisations. Le conducteur le plus rapide y a été contrôlé à 127 km/h pour une limite fixée à 70km/h.

Un autre conducteur en excès de plus de 40km/h roulait lui sans assurance et malgré la suspension de son permis de conduire notamment suite une précédente conduite alcoolisée. Son véhicule a été placé en fourrière.

Un total de 41 infractions a été relevé sur ce seul contrôle avec, outre la vitesse, la verbalisation de franchissement de ligne continue, d'utilisation de téléphone ou encore de changement de direction sans signalement préalable.

Comme annoncé, ces contrôles se poursuivront cette fin de semaine.