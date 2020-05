Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Mardi 19 Mai à 11H47

Matante Rosina marche encore avec son parapluie ce Jeudi 21 mai 2020 ! Le Volcan est arrosé, et la région Est demeure humide. Les nuages se feront bien présents sur les pentes tout autour de l'île. Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont prévues vers la Pointe des Aigrettes, entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne mais aussi dans les hauts. Avec 23°C sur le littoral et 15°C dans les hauts, Matante reste emmitouflée !

Matante Rosina marche encore avec son parapluie ce Jeudi 21 mai 2020 ! Le Volcan est arrosé, et la région Est demeure humide. Les nuages se feront bien présents sur les pentes tout autour de l'île. Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont prévues vers la Pointe des Aigrettes, entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne mais aussi dans les hauts. Avec 23°C sur le littoral et 15°C dans les hauts, Matante reste emmitouflée !