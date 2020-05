Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Un arbre est couché sur la quatre voies au niveau de la Balance à Saint-André, en direction de Saint-Denis, confirme le Centre réunionnais de gestion du trafic (CRGT). Le centre attend un retour de ses équipes terrain pour donner plus de détails sur l'état du trafic mais il n'y a pour l'instant pas communication de blessé. Les deux voies sont bloquées à cause de l'arbre mais la circulation est fluide pour l'instant et aucun embouteillage n'a été rapporté, les conducteurs devant probablement emprunter la bande d'arrêt d'urgence selon le CRGT. Plus d'informations à venir. (Photo Priscilla Dévané / Radar 974)

