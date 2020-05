Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 56 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 22 mai 2020



- Pilotes maritimes : des salaires à plus de 200.000 euros par an, à nouveau augmentés en 2020

- Nout linvité i répon azot : DJ Sebb répond à vos questions

- Un agent de la Cinor testé positif au Covid-19, les locaux exceptionnellement fermés

- Plus de 5 millions de cas de Covid-19 dans le monde, 449 à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la houle

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 22 mai 2020



- Pilotes maritimes : des salaires à plus de 200.000 euros par an, à nouveau augmentés en 2020

- Nout linvité i répon azot : DJ Sebb répond à vos questions

- Un agent de la Cinor testé positif au Covid-19, les locaux exceptionnellement fermés

- Plus de 5 millions de cas de Covid-19 dans le monde, 449 à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la houle