- Nout linvité i répon azot -

Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press interviewera désormais en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.

Après Olivier Hoarau et Ibrahim Patel, c'est le procducteur et compositeur Sébastien Blondel alias DJ Sebb qui répond à nos questions et surtout aux vôtres.

À la tête de son propre label, Mafia Endemik, DJ Sebb est considéré comme le roi de la gommance. Le succès de ses clips, qui comptent plusieurs dizaines de millions de vues, en atteste. En plus de ses talents de compositeurs qui donnent naissance à des mélodies singulières et entêtantes, DJ Sebb sait s'entourer de rappeurs et chanteurs qui racontent la jeunesse réunionnaise.

Cet entretien en direct avec DJ Sebb est l'occasion de revenir avec lui sur sa fulgurante ascension, son actualité et la situation des intermittents du spectacle à l'heure où la crise sanitaire pousse de nombreux festivals à l'annulation.