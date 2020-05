Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 20 Mai à 07H24

C'est décidé, Matante Rosina ne mettra pas un pied en bord de mer et elle fera un double noeud au ruban de sa capeline ce vendredi 22 mai 2020. Et pour cause, elle a vu dans le fond de sa tasse à café que la mer sera très forte et que le vent soufflera en rafales pouvant atteindre les 90 km/h. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

