BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 23 mai 2020 :



- Rouvrir ou ne pas rouvrir, les gîtes ne savent pas sur quel pied danser

- La bonne barquette d'Imaz ! - La Case DIC, joli civet zourite

- 411 guérisons enregistrées à La Réunion, près de 2 millions dans le monde

- Le jaque, ce fruit indien qui suscite un appétit international

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence sous le soleil

Alors que les gîtes de montagne sont autorisés à rouvrir depuis le 11 mai, de nombreux établissements gardent leur porte close. Il faut dire que les conditions sont parfois compliquées à mettre en place : réserver les dortoirs aux familles seulement, et proposer un service de restauration en chambre, les réfectoires devant être fermés. Pour des lieux conviviaux comme les gîtes, loin d'avoir autant d'espace que les hôtels, difficile de continuer son activité tout en s'adaptant à la crise sanitaire.

Nouveauté sur Imaz Press : tous les samedis, Matante Mimose, une très grande amie de notre météorologue, Matante Rosina vous fera découvrir un petit restaurant où l'on vous servira une bonne barquette pour votre pause du midi. Pour la première de la rubrique, nous allons à la Case DIC, sur la place du marché de Saint-Gilles. Allez, c'est parti, bon appétit

Sur la planète on enregistre désormais plus de 5 millions de cas de Covid-19. Le cap symbolique a été franchi ce mercredi. Mais il faut également noter que sur l'ensemble de ces cas, répertoriés depuis le début de la pandémie, on compte également plus d'1,9 million de guéris. A La Réunion d'ailleurs ce sont 411 personnes qui sont considérés comme guéries désormais, sur 449 cas recensées en tout. Seul un patient se trouve en réanimation, il s'agit d'une évacuation sanitaire.

Avec sa texture fibreuse et sa chair ferme au goût sucré, le jaque est passé du statut de "fruit du pauvre" dans le sud de l'Inde à celui d'aliment tendance à travers le monde, prisé notamment comme substitut à la viande par végétariens et végétaliens.

Matante Rosina est contente ce samedi 23 mai 2020. Dans la nuit la pluie a eu la gentillesse d'arroser son jardin et ce matin un beau soleil va faire sécher sa lessive. Notre gramoune appelle par contre à la prudence en bord de mer, elle prévoit une houle avec des déferlantes de trois mètres sur les côtes sud-est et est. Et chez vous, comment se passent les choses ?