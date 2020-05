Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Installée dans le haut de la rue Jean Chatel à Saint-Denis, O'Zartisans Kréateurs est une vitrine pour les artisans locaux, qui y exposent vaisselles, sacs, bibelots, bijoux, confitures, achards et autres mets... sans oublier les nouveaux produits de circonstance : masques, solutions hydro-alcooliques, solution Anti Moustique. Cette réouverture est une bouffée d'air frais pour ces créateurs et passionnés qui ont subi l'annulation de la foire de Bras-Panon et le report du Salon de la Maison, des rendez-vous importants pour faire connaître et écouler leur production. La boutique compte sur la fête des mères qui approche pour accélérer le retour de la clientèle.

