Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

Matante Rosina est contente ce samedi 23 mai 2020. Dans la nuit la pluie a eu la gentillesse d'arroser son jardin et ce matin un beau soleil va faire sécher sa lessive. Notre gramoune appelle par contre à la prudence en bord de mer, elle prévoit une houle avec des déferlantes de trois mètres sur les côtes sud-est et est. Et chez vous, comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

