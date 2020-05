BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 24 mai 2020 :



Palmés et doublement masqués, les clubs de plongée reprennent la mer

Si tous les sports n'ont pas repris, le déconfinement progressif permet peu à peu à chacun de retourner à ses activités. Pour la plongée, le préfet avait prévenu qu'il faudrait attendre un peu. Cinq jours après le début du déconfinement, un arrêté a été publié, informant que toutes les activités nautiques pouvaient officiellement reprendre. Mais les conditions sont multiples et les règles sanitaires très nombreuses.

Le Collectif citoyen RSA propose que les Maisons de quartier livrent les colis alimentaires

Distributeur de colis alimentaires depuis le début de la crise sanitaire, le Collectif citoyen Réunion Solidarité Ambition, émet l'idée de faire transiter les colis de la Croix Rouge par les Maisons pour tous, présentes dans chaque quartier recensé des communes de l'île. L'idée étant de limiter les longs et couteux déplacements pour les familles bénéficiaires, et d'éviter les rassemblements de masse dans dans des lieux inadaptés à la réception du public. Nous avons interrogé Olivier Rombau, secrétaire du collectif.

Le déconfinement se poursuit pas à pas, les cérémonies religieuses reprennent

A une semaine de la présentation du plan du gouvernement pour la deuxième phase de déconfinement, la France retrouve peu à peu son rythme d'avant. En cette semaine de semaine, le Premier ministre a confirmé la date du 28 juin pour le second tour des élections municipales. La vie politique reprend aussi avec l'installation des conseils municipaux à compter de ce samedi pour les maires élus dès le premier tour. Nouvelle annonce du gouvernement également : la reprise possible des cérémonies religieuses, dans le respect des règles sanitaires. Les autorisations tombent donc les unes après les autres, alors que l'épidémie reste stable à La Réunion. Ce samedi 23 mai, 3 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés, pour un total de 452 cas depuis le début de la pandémie.

Renault, constructeur automobile étroitement lié à l'histoire de France

L'émotion suscitée par la possible fermeture d'usines de Renault reflète les liens étroits entre la France et le constructeur automobile depuis le début du XXe siècle, autant par ses modèles emblématiques que son statut d'entreprise nationale pendant près d'un demi-siècle.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil et un peu de vent

Matante Rosina en a bien discuté avec Miyu, son chat et ils sont arrivés à la même conclusion : un beau soleil va illuminer cette journée du dimanche 24 mai 2020. Les deux amis ont aussi vu qu'il y aura un petit vent et que la mer sera agitée. Et que dit le ciel chez vous ?