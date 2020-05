Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Vendredi 22 Mai à 06H30

Matante Rosina en a bien discuté avec Miyu, son chat et ils sont arrivés à la même conclusion : un beau soleil va illuminer cette journée du dimanche 24 mai 2020. Les deux amis ont aussi vu qu'il y aura un petit vent et que la mer sera agitée. Et que dit le ciel chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina en a bien discuté avec Miyu, son chat et ils sont arrivés à la même conclusion : un beau soleil va illuminer cette journée du dimanche 24 mai 2020. Les deux amis ont aussi vu qu'il y aura un petit vent et que la mer sera agitée. Et que dit le ciel chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)