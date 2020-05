BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 25 mai 2020 :



- Un retour aux urnes aux allures de nouvelle élection

- Aïd el-fitr moubarak : une fin de Ramadan finalement fêtée dans les mosquées

- Le secteur de l'immobilier redémarre avec des contraintes

- Covid-19 : moins de patients en réanimation en France, plus aucun à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil le matin, quelques nuages discrets dans l'après-midi

Un retour aux urnes aux allures de nouvelle élection

C'est donc le 28 juin 2020 que se tiendra le second tour des élections municipales de 2020, comme l'a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe ce vendredi 22 mai. Initialement prévu le 22 mars dernier, le scrutin avait dû être reporté compte tenu de la mise en place du confinement. A La Réunion, ce second tour concernera 17 communes puisque 7 équipes avaient déjà été élues dès le premier tour. Deux mois après le premier tour, des nombreuses inconnues subsistent sur le rapport des forces en présence. Ce qui donne à ce retour aux urnes des allures de nouvelle élection. Tour d'horizon politique

Aïd el-fitr moubarak : une fin de Ramadan finalement fêtée dans les mosquées

L'Aïd el-Fitr signe officiellement la rupture du jeûne et donc la fin du Ramadan dans le calendrier des musulmans. La lune n'ayant pas été aperçue ce dimanche à La Réunion, l'Aïd est célébrée ce lundi 25 mai 2020. Bien sûr, la fête s'annonce particulière en raison du coronavirus. Pourtant un rebondissement de dernière minute a changé la donne : ce samedi le gouvernement a finalement autorisé par décret immédiat la reprise des cérémonies religieuses, dans le respect des gestes barrières. Les croyants pourront donc profiter des mosquées. Toutes ne seront pas ouvertes cela dit, en raison des conditions imposées par le décret. Les responsables religieux appellent les familles à privilégier une célébration de l'Aïd dans l'intimité et en famille comme cela était prévu au départ.

Le secteur de l'immobilier redémarre avec des contraintes

Après deux mois d'interruption, le marché de l'immobilier a repris avec le déconfinement du 11 mai dernier. Il est désormais plus aisé de visiter des logements et de déménager, mais quelques contraintes demeurent. Tour d'horizon des règles à respecter et conseils à suivre si vous comptez louer, acheter ou vendre un logement.

Covid-19 : moins de patients en réanimation en France, plus aucun à La Réunion

Nous voilà sur la dernière ligne droite de la première phase du déconfinement. Cette semaine s'annonce décisive puisque le gouvernement présentera son plan pour la deuxième phase de déconfinement, qui commencera à partir du 2 juin. La Réunion recense 452 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie et plus aucun patient ne se trouve en service de réanimation. En France, le nombre d'hospitalisations continue de baisser également. L'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine et l'Europe semble se remettre peu à peu du virus. Le gouvernement français a d'ailleurs autorisé la reprise des cérémonies religieuses, et les conseils municipaux se sont installés dès ce samedi tandis que le second tour des municipales a été annoncé pour le 28 juin, signe que le déconfinement progressif se poursuit.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil le matin, quelques nuages discrets dans l'après-midi

C'est une matinée très ensoleillée qui s'annonce sur La Réunion. Matante Rosina va en profiter pour faire une belle petite promenade. Les nuages resteront discrets dans la zone du volcan. Dans l'après-midi il faudra prévoir quelques averses sur les hauteurs. Sur Saint-Pierre le temps sera plus indécis. Le vent en tout cas se calme et c'est une journée fort agréable qui se profile.