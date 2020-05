Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Une jeune tortue imbriquée blessée a été récupérée à l'Hermitage ce lundi 25 mai 2020 par Kélonia, le centre de soins et d'obergation des tortues marines. "Les blessures ne sont pas très anciennes et pourraient avoir été provoquées par un prédateur" explique Kélonia. Avec 31 cm de longueur courbe de carapace et 2,6 kg, il s'agit d'une jeune tortue qui termine sa phase pélagique (au large) où elle dérivait avec les courants marins, pour rejoindre des habitats côtiers plus riches en nourriture. L'état d'embonpoint et les dessins de l'écaille montrent une bonne croissance. La tortue a été baptisée Adrien (Photo Kélonia)

Une jeune tortue imbriquée blessée a été récupérée à l'Hermitage ce lundi 25 mai 2020 par Kélonia, le centre de soins et d'obergation des tortues marines. "Les blessures ne sont pas très anciennes et pourraient avoir été provoquées par un prédateur" explique Kélonia. Avec 31 cm de longueur courbe de carapace et 2,6 kg, il s'agit d'une jeune tortue qui termine sa phase pélagique (au large) où elle dérivait avec les courants marins, pour rejoindre des habitats côtiers plus riches en nourriture. L'état d'embonpoint et les dessins de l'écaille montrent une bonne croissance. La tortue a été baptisée Adrien (Photo Kélonia)