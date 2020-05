BONJOUR - Voici les titres à la une du mardi 26 mai 2020 :



Le reprise est lente dans les concessions automobiles

Deux semaines après la réouverture des concessions, l'évolution du marché de l'automobile est un point charnière de la reprise économique. Le président de la République Emmanuel Macron doit d'ailleurs présenter un vaste plan de relance, ce mardi 26 mai 2020. Si le nombre de nouvelles immatriculation augmente jour après jour à l'échelle nationale, les professionnels de l'automobile estiment la reprise timide et attendent avec impatience les annonces du gouvernement.

Masquez-vous bien en choisissant bien votre niveau de protection

Deux semaines après le déconfinement, les Réunionnais ont su adopter les gestes barrières et s'habituer au port du masque. Recommandé sur l'espace public, on peut observer dans la rue, dans les magasins ou encore dans les voitures de nombreuses personnes portant tous types de masques. Loin d'être un effet de mode, ce port est avant tout un acte citoyen mais gare au " faux sentiment de sécurité ". Tous les masques n'offrent pas le même niveau de protection contre le virus. Passage en revue.

Covid-19 ; près de 345.000 morts dans le monde, les hospitalisations en baisse en France

En France, le nombre d'hospitalisations continue de baisser. L'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine, et au Brésil plus précisément. L'Europe semble se remettre peu à peu du virus. La Réunion recense 456 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, avec 5 nouveaux cas, dont 4 évacuation sanitaires ce lundi 25 mai 2020.

Saint-Denis : réouverture de la médiathèque François Mitterrand

Après une longue période de fermeture pour cause d'épidémie, la médiathèque François Mitterrand rouvre ses portes ce mardi 26 mai 2020. L'accueil du public se fait dans le strict respect du protocole sanitaire de lutte contre la propagation du coronavirus. Michel Ethève, responsable du Réseau de lecture publique de la Ville, explique ces dispositions dans une interview accordée au Le Flash Dionysien

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le département est coupé en deux

Comme souvent, La Réunion est divisée en deux ce mardi avec sur l'ouest un ciel plutôt clair et dégagé et dans l'est un temps plus arrosé. Indécise comme la météo, Matante Rosina décide de ne pas bouger de chez elle aujourd'hui, elle reste avec son chat. Le vent s'est calmé, une petite brise légère lui permettra de passer un agréable moment dans son jardin. Et chez vous il fait quel temps, vous êtes dans quelle moitié ?