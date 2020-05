Publié il y a 51 minutes / Actualisé le Dimanche 24 Mai à 10H30

Comme souvent, La Réunion est divisée en deux ce mardi avec sur l'ouest un ciel plutôt clair et dégagé et dans l'est un temps plus arrosé. Indécise comme la météo, Matante Rosina décide de ne pas bouger de chez elle aujourd'hui, elle reste avec son chat. Le vent s'est calmé, une petite brise légère lui permettra de passer un agréable moment dans son jardin. Et chez vous il fait quel temps, vous êtes dans quelle moitié ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

