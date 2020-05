BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 27 mai 2020



- Hayot met la main sur Vindémia et provoque une levée de boucliers sans précédent

- Les masseurs kinésithérapeutes sont en colère : leurs enfants refusés dans les écoles au titre du personnel prioritaire

- Municipales : irez-vous voter le dimanche 28 juin ?

- Lutte contre la dengue : opération démoustication à la Saline

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau ciel bleu

Hayot met la main sur Vindémia et provoque une levée de boucliers sans précédent

Attendue depuis plusieurs semaines, la décision de l'Autorité de la concurrence concernant le rachat de Vindémia par le groupe GBH est tombée ce lundi 26 mai 2020. Dans un communiqué, le gendarme de la concurrence a donné son feu vert au rachat de l'entité, ouvrant la porte à la suite des opérations. Si l'autorité indique avoir obtenu des garanties de la part de GBH, cette décision ne dissipe pas les craintes formulées par les différents acteurs réunionnais et provoque une levée de boucliers sans précédent (Phorto rb/www.ipreunion.com)

Les masseurs kinésithérapeutes sont en colère : leurs enfants refusés dans les écoles au titre du personnel prioritaire

Déjà exclus de l'attribution des masques chirurgicaux et FFP2 au pic de la crise, compte tenu de la pénurie qui touchait l'île, les masseurs kinésithérapeutes sont toujours en colère. Leurs enfants sont en effet refusés dans les écoles au titre du personnel prioritaire, dispositif devant permettre notamment aux personnels soignants de déposer leurs enfants à l'école pour assurer la continuité des soins. L'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes et sa fédération locale ont écrit au ministre de l'Education nationale, Jean Michel Blanquer, ainsi qu'au recteur de l'Académie de La Réunion, Vellayoudom Marimoutou, pour pointer cette incohérence. En vain pour l'instant. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Sondage - Municipales : irez-vous voter le dimanche 28 juin ?

C'est donc le 28 juin 2020 que se tiendra le second tour des élections municipales de 2020, comme l'a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe ce vendredi 22 mai. Initialement prévu le 22 mars dernier, le scrutin a été reporté en raison du confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La France et La Réunion avec elle sont maintenant déconfinées, mais le virus circulent toujours martèlent les autorités sanitaires. Ce qui peut aussi freiner l'envie des électrices et des électeurs de se rendre aux urnes... et gonfler encore les rangs des abstentionnistes. Et vous, irez-vous voter ?

Lutte contre la dengue : opération démoustication à la Saline

Une nouvelle opération de démoustication va être effectuée à La Saline. Les agents réaliseront les traitements les nuits du mercredi 27 au jeudi 28 mai 2020 et du lundi 1er au mardi 2 juin, entre minuit et cinq heures du matin.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un beau ciel bleu

Il va faire beau ce mercredi 27 mai 2020 et cela rend Matante Rosina toute joyeuse. Notre gramoune pense aussi que les températures seront de saison, qu'il y aura un peu de vent sur les côtes nord, le sud et l'ouest. Quant à la mer elle sera un peu agitée. Et quel temps fait-il près de chez vous ?