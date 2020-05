Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

La Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion recrute. Le recensement agricole est une opération statistique européenne et obligatoire menée pour actualiser les données de l'agriculture, rappelle la préfecture. L'objectif du recensement agricole 2020 est de connaître les productions des exploitations, avec la description des superficies cultivées et des cheptels, ainsi que les principaux facteurs de production comme le foncier et la main-d'oeuvre. D'autres questions portent sur l'engagement dans des démarches environnementales, sur la diversification des activités et les modalités de commercialisation des produits. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

