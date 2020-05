Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 25 Mai à 06H14

Il va faire beau ce mercredi 27 mai 2020 et cela rend Matante Rosina toute joyeuse. Notre gramoune pense aussi que les températures seront de saison, qu'il y aura un peu de vent sur les côtes nord, le sud et l'ouest. Quant à la mer elle sera un peu agitée. Et quel temps fait-il près de chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il va faire beau ce mercredi 27 mai 2020 et cela rend Matante Rosina toute joyeuse. Notre gramoune pense aussi que les températures seront de saison, qu'il y aura un peu de vent sur les côtes nord, le sud et l'ouest. Quant à la mer elle sera un peu agitée. Et quel temps fait-il près de chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)