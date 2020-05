Attendue depuis plusieurs semaines, la décision de l'Autorité de la concurrence concernant le rachat de Vindémia par le groupe GBH est tombée ce lundi 26 mai 2020. Dans un communiqué, le gendarme de la concurrence a donné son feu vert au rachat de l'entité, ouvrant la porte à la suite des opérations. Si l'autorité indique avoir obtenu des garanties de la part de GBH, cette décision ne dissipe pas les craintes formulées par les différents acteurs réunionnais et provoque une levée de boucliers sans précédent (Phorto rb/www.ipreunion.com)

- Le front uni réunionnais n’a pas payé -

C’est un fait rare si ce n’est unique. L’annonce du rachat de Vindémia par le groupe GBH avait provoqué une réaction négative quasi unique dans l’histoire économique de l’île. Présidents de Région et de Département, tous les parlementaires, les présidents de chambres consulaires, plusieurs syndicats, ainsi que certains maires avaient émis d’importantes réserves concernant cette opération, allant même jusqu’à écrire au président de la République Emmanuel Macron.

Ce front uni réunionnais n’a pas payé puisque malgré une opposition claire, l’autorité de la concurrence a validé ce rachat "sous conditions".

- Des engagements loin d’être rassurants -

L’autorité de la concurrence le reconnaît elle-même :"en l'absence de mesures correctives, l'opération aurait porté atteinte à la concurrence", c’est dire le grand risque en matière d’équilibre économique que fait porter ce rachat.

Face aux inquiétudes émises, le groupe GBH a donc entrepris de prendre des engagements "fix-it-first" afin d’apporter par anticipation les correctifs censés permettre d’assainir la situation concurrentielle sur le territoire par la cessions de magasins, notamment à Make Distribution et au groupe Tak. "Ce sont des engagements très ambitieux, encore jamais pris" souligne au micro de RTL Réunion Isabelle Da Silva, présidente de l’Autorité de la concurrence pour la zone océan Indien qui assure qu’un travail "sur la réalité de l’ensemble de l’économie réunionnaise" a été fait dans le cadre de ce rachat.

Si le principe du "fix-it-first " permet de sécuriser l’opération, les observations de l’Autorité de la concurrence ne sont pas pour autant rassurantes. Concernant les cessions à Make Distribution et au groupe Tak, "ces derniers sont apparus comme des acteurs crédibles et aptes à assurer et animer une concurrence effective", peut-on lire, sans pour autant certifier la capacité de ces acteurs à animer cette concurrence.

L’autorité de la concurrence note par ailleurs que GBH souscrit à une "série d’engagements dit comportementaux", en matière de d’approvisionnement avec les acteurs locaux, de prévention de toute situation de dépendance économique, et de protection des fournisseurs. Si la démarche est louable, le gendarme de la concurrence n’indique pas comment il compte veiller au respect de ces engagements.

Enfin, ces engagements n’écartent en aucun cas l’influence dominante qu’aura le groupe GBH sur l’économie locale, puisque ce groupe possède déjà un nombre pléthorique d’enseignes à La Réunion dans les secteurs de la distribution alimentaire et non-alimentaire (MR Bricolage, Décathlon..), de la restauration rapide, de la distribution automobile ou encore de la distribution en gros de produits à dominante alimentaire.

Pour Isabelle Da Silva, "l’opération n’a aucun effet négatif pour le consommateur", puisque grâce aux cessions programmées, "nous maintenons une alternative pour que le consommateur puisse avoir le choix", précise-t-elle.

- Les craintes ne sont pas dissipées -

L’avis de l’autorité de la concurrence était très attendu depuis plusieurs semaines pour connaître notamment les gardes fous qui seraient mis en place en matière concurrentielle mais aussi de protection des emplois et de lutte contre la vie chère. Sur tous ces sujets, l’avis est loin d’apporter de vraies réponses, n’éteignant ainsi pas les craintes émises depuis plusieurs mois par les acteurs locaux.

Craintes d’ailleurs relayées depuis quelques jours par l’Association contre la Domination Économique et pour la défense des Citoyens Attachés aux Libertés Outre-Mer qui vient de publier une pétition à l’attention d’Emmanuel Macron. L’association y rappelle les principaux points d’inquiétudes liées à ce rachat, à savoir "la concentration dans le secteur de la grande distribution au profit d’un acteur dominant", "la formation d’un duopole (avec Leclerc) qui totaliserait alors 70% du marché", "la montée en puissance du pouvoir du groupe GBH sur l’économie de l’île toute entière", "la disparition de certains acteurs déjà présents et la suppression de plusieurs centaines d’emplois", "la perte ou la précarisation de 200 à 500 emplois sur une période de 12 à 36 mois", "une hausse des prix à terme"...

En conséquence, l’association demande au président de la République d’user de son "droit d’évocation" pour mettre un terme à l’opération de rachat.

Compte tenu de l’avis de l’autorité de la concurrence, il n'est pas certain que cette pétition lancée le 22 mai dernier et la cascade de réactions négatives enregistrées dès la validation du rachat aient un impact véritable sur le processus...

