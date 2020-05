Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Visite chez le vétérinaire pour la jeune tortue imbriquée Adrien, annonce Kélonia. L'occultation des lésions confirme que la blessure date de plus d'une semaine. La cicatrisation a commencé. Un os de phalange qui restait attaché a été retiré. Et une radio de contrôle réalisée, qui n'a rien révélé d'anormal. Adrien a ensuite retrouvé son bassin sur le centre de soins. Les soigneurs réaliseront des soins locaux avec surveillance de l'évolution de la lésion jusqu'à cicatrisation complète. Et la tortue pourra retrouver le lagon dans quelques semaines, si tout se passe bien, explique Kélonia. (Photos Kélonia)

Visite chez le vétérinaire pour la jeune tortue imbriquée Adrien, annonce Kélonia. L'occultation des lésions confirme que la blessure date de plus d'une semaine. La cicatrisation a commencé. Un os de phalange qui restait attaché a été retiré. Et une radio de contrôle réalisée, qui n'a rien révélé d'anormal. Adrien a ensuite retrouvé son bassin sur le centre de soins. Les soigneurs réaliseront des soins locaux avec surveillance de l'évolution de la lésion jusqu'à cicatrisation complète. Et la tortue pourra retrouver le lagon dans quelques semaines, si tout se passe bien, explique Kélonia. (Photos Kélonia)