Des derniers jours, des activités non autorisées se sont déroulées en plein coeur du parc national, à la Plaine des sables. Ce lieu emblématique à deux pas du Piton de la Fournaise est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des pratiques de motocross hors-piste et des sessions mix de DJs sur les rampes ont été rapportées au Parc national. Une enquête est en cours. Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc national. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- La pratique du motocross hors-piste -

La semaine dernière, un internaute a posté la vidéo de 2 pilotes de motocross faisant du hors- piste dans la Plaine des Sables.

CE QUE DIT LA LOI

Le Code de l’Environnement interdit la circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation dans les espaces naturels. Sur le site de la Plaine des Sables, la circulation est donc strictement interdite en dehors de la voie principale. Les contrevenants sont passibles d’une contravention de 5ème classe, soit 1500 euros d’amende.

Toute forme de publicité, directe ou indirecte, présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de circulation, constitue une autre contravention de 5ème classe cumulable. La vidéo ayant été diffusée sur internet, l’amende pourrait donc atteindre 3000 euros.

POURQUOI ?

La Plaine des Sables est souvent qualifiée de paysage lunaire, désertique. C’est un panorama unique au monde qui ne doit pas être modifié ou défiguré par des traces de pneus et de dérapages. Des espèces végétales uniques au monde se développent sur ce sol volcanique pauvre et avec des conditions météorologiques très rudes. Elles composent le patrimoine naturel que les Réunionnais revendiquent avec fierté.

Enfin, ce type de pratique perturbe grandement la quiétude du lieu et représente une gêne sonore importante pour les autres visiteurs et les espèces d’oiseaux endémiques qui évoluent à proximité.

- Des DJs mixent au niveau des rampes -

Ces derniers jours, la présence de givre à la Plaine des Sables a attiré beaucoup de curieux. Parmi eux, dimanche matin, des DJs qui ont installé leurs platines en haut des rampes.

CE QUE DIT LA LOI

La réglementation applicable dans le cœur du parc national de La Réunion est fixée par les dispositions du Code de l’Environnement et par le Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007. Concernant le bruit, il est spécifié que " le directeur de l’établissement public peut réglementer et, le cas échéant, soumettre à autorisation : l’utilisation de toute chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux ".

Jusqu’à présent les gestionnaires, l’Office National des Forêts et le Parc national, font appel au bon sens des usagers des sites en n’imposant aucune interdiction ou autorisation.

POURQUOI ?

Les sites labellisés parc national et classés au patrimoine mondial de l’UNESCO n’ont pas vocation à accueillir ce type de manifestation qui perturbe la quiétude du lieu. Les usagers qui s’y rendent recherchent le calme, la sérénité et le ressourcement. De plus, le caractère privatif de cette démarche n’est pas admis dans un lieu ouvert à tous. Il s’agit du respect d’autrui.

D’autres types d’activités sont autorisées ou tolérées pour favoriser le développement économique et touristique : élevage, survol d’hélicoptères, tournages vidéos... Elles sont toutes soumises à autorisation et strictement encadrées.

- Bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO -

Le site du Volcan fait partie du Bien " Pitons, Cirques et Remparts ", inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010. Le classement n’impose pas de réglementation stricte mais s’appuie sur deux critères de sélection : le critère VII relatif à la beauté et l’exceptionnalité des paysages, le critère X relatif à l’exceptionnalité de la biodiversité. Leur préservation constitue une ambition forte pour l’ensemble des acteurs du territoire qui comptent sur l’implication des Réunionnais.

Nous sommes tous acteurs !