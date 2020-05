Ce mercredi 27 mai 2020, de 18h à 22h, en agglomération de Saint-Benoît, les motocyclistes de la Brigade motorisée ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière ciblant les conduites addictives. Parmi les infractions constatées, 2 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, 2 défauts d'assurance et 1 non port de la ceinture par mineur ont été relevés. Nous publions ici le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Faits particuliers :

- A 20h10, il est procédé au contrôle d'un véhicule de marque Audi A3 dont le conducteur âgé de 30 ans, accompagné de son épouse et de son fils de 6 mois, conduit son véhicule acheté récemment sans être titulaire du permis de conduire et sans avoir souscrit un contrat d'assurance. De plus, les investigations permettent de mettre en évidence que le mis en cause est en état de récidive légale pour des faits identiques datant de mars et juin 2019 et avril 2020. Son véhicule est immédiatement placé en fourrière administrative. L'épouse et le bébé sont pris en charge par un ami.

- Par ailleurs, le conducteur d'une Saxo contrôlé sur la RN 5 dimanche matin, en agglomération de Saint-Louis alors qu'il conduisait après avoir fait usage de produits stupéfiants, ce en récidive légale, et sans assurance, a été à l'issue de sa garde à vue déféré devant le Magistrat du parquet de Saint-Pierre. Jugé en comparution immédiate, il est condamné à 6 mois de prison ferme, annulation du permis de conduire 1 an et obligation d'installation d'un éthylomètre anti démarrage d'une durée d'un mois après obtention du nouveau permis. Son véhicule qui avait été placé en fourrière dans un premier temps, est confisqué par le tribunal. La veille du contrôle, l’intéressé s'était présenté devant la commission médicale, pour récupérer son permis de conduire suite à des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.