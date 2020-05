Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Respectivement 2ème, 3ème et 4ème lors du 1er tour, Joseph Sinimalé (19,89%), Alain Bénard (14,60%) et Jean-François Nativel (5,93%) annoncent, ce jeudi 28 mai 2020, leur alliance pour le second tour des élections municipales à Saint-Paul. Leur liste "Saint-Paul, libres et solidaires" sera opposée à celle d'Huguette Bello, arrivée en tête du premier tour. Joseph Sinimalé sera le candidat pour la présidence du TCO. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ireunion.com)

