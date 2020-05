Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

L'épidémie de dengue se poursuit dans toutes les communes de l'île. Du 11 au 17 mai, 872 cas de dengue ont été signalés. Après 5 semaines consécutives à un haut niveau d'activité épidémique à plus de 1000 cas confirmés par semaine (avec un pic de plus de 1500 cas du 20 au 26 avril), une tendance à la diminution du nombre de cas semble à présent se profiler. Toutefois, cette baisse est encore à interpréter avec prudence et devra être confirmée dans les prochaines semaines. Nous publions ci le communiqué de la préfecture.

