Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Orange a conclu un contrat avec Réunion THD, chargé de la construction et l'exploitation du réseau Très Haut Débit dans le cadre du réseau d'initiative publique déployé à la Réunion. Cet accord permet à Orange de commercialiser progressivement ses offres d'accès internet Fibre à plus de 21 000 foyers, entreprises et établissements publics répartis sur 6 communes (les Avirons, l'Entre Deux, Cilaos, Salazie, Saint Philippe et Sainte Rose). Nous publions ci-dessous le communiqué de l'opérateur (Photo rb/www.ipreunion.com)

