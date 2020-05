Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 8 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 mai 2020



- Edouard Philippe : "la liberté va redevenir la règle et l'interdiction l'exception"

- Municipales : tractations et déchirements en vue du second tour

- Fini de rire, Guy Bedos s'en est allé au paradis

- Saint-Paul : on dépiste les maladies sexuellement transmissibles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi sous le soleil

