Les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion sont fixés en application des dispositions du code de l'énergie. Le mécanisme de réglementation des prix des carburants qui en résultent permet de se conformer aux conditions réelles du marché et d'assurer la transparence sur la formation des prix hydrocarbures. Le sans plomb augmente de 8 centimes et passe à 1,17 euro le litre, le gazole augmente de 2 centimes et passe à 0,90 euro le litre. La bouteille de gaz augmente aussi et passe à 17,28. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

