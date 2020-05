Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Plusieurs signalements ont été enregistrés ces derniers jours à l'encontre de sociétés qui proposent via les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos ou lors de réunions en présentiel, des services (formations, accès à des jeux, sensibilisation au trading, etc.) permettant de percevoir facilement et rapidement des sommes d'argent relativement importantes à condition d'adhérer au réseau, une partie de ces sommes étant conditionnée au parrainage de nouvelles recrues. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

