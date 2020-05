BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 mai 2020



- Bars et restaurants : on s'active pour la reprise du service

- Déconfinement : l'assouplissement confirmé, les maires sommés de rouvrir leurs écoles

- La bonne barquette d'Imaz : chez Souprayen-Ramaye, peut mieux faire !

- Les "gelati" font leur retour en Italie, une glace Covid-19 pour faire passer la pandémie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé au dessus de 1500 mètres

Bars et restaurants : on s'active pour la reprise du service

Nettoyage d'après confinement dans les cafés, les bars et les restaurants de l'île. A La Réunion comme dans toutes les régions de France - à l'exception de l'Île de France, de la Guyane et de Mayotte -, tous ces établissements seront autorisés à rouvrir leurs portes ce mardi 2 juin 2020. Pandémie de Covid-19 oblige, ils avaient dû fermer en catastrophe le mardi 17 mars à 0 heure, date de l'entrée de l'entrée en confinement de toute la France. Alors patrons, cuisiniers, serveurs, barmans... tout le monde s'activent pour que cette réouverture attendue plus de deux longs mois soit réussie. Et cela est plus compliqué qu'il n'y paraît puisque en ces temps de menace épidémique, réouverture rime forcement avec dispositif sanitaire

Déconfinement : l'assouplissement confirmé, les maires sommés de rouvrir leurs écoles

Accompagné du directeur de la veille sanitaire de l'ARS, François Chièze, et du recteur de l'Académie de La Réunion, Velayoudoum Marimoutou, le préfet Jacques Billant a détaillé la stratégie locale de déconfinement sur l'île. Cette phase 2 du déconfinement s'étendra du 2 au 21 juin. Les campings, villages de vacances et salles de spectacle pourront bien rouvrir le 2 juin. Tout comme les piscines, gymnases et salles de sport. La plage redevient libre de toute interdiction, mais les pique-niques sont toujours limités à 10 personnes. Concernant la reprise des cours, les communes refusant toujours de rouvrir leurs écoles s'exposent à une mise en demeure.

La bonne barquette d'Imaz : chez Souprayen-Ramaye, peut mieux faire !

Aujourd'hui Matante Mimose la parti fé in caré La Mare Sainte-Marie... elle avait le choix entre plusieurs restaurants à barquettes. Elle s'est décidée pour Souprayen-Ramaye, attirée par un sauté de porc aux oignons.

Les "gelati" font leur retour en Italie, une glace Covid-19 pour faire passer la pandémie

Il fallait oser, un glacier italien l'a fait: une glace "Covid-19", pour faire passer le goût amer de la pandémie, alors que les Italiens redécouvrent, à la faveur du déconfinement, le plaisir de déguster leurs célèbres "gelati" sous le soleil printanier.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel dégagé au-dessus de 1500 mètres

Matante Rosina i sava promné la foré zordi ! Si quelques nuages débordent vers l'Ouest, en arrosant les mi-hauteur au passage, les montagnes et les cirques restent dégagés, avec un vent modéré. Komen i lé zot kaz ?