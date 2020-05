Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes

-Chantiers en cours-

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux d'aiguillage et de tirage de câblesjusqu'au mardi 30 juin. Alternat de 8h30 à 15h30.

RD11 - St Leu- Travaux de réparation d'un mur de soutènement

Sur la RD11 à St Leu, travaux de réparation d'un mur de soutènement au lieu-dit "le Plateau" jusqu'au mardi 30 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD25 - St Leu/Route de Grand Fond - Travaux de suppression de radier

Sur la RD25 Route de Grand Fond à St Leu au PR2+700, travaux de suppression de radier jusqu'au mardi 30 juin. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD3 - Trois Bassins/St Leu/Route Hubert Delisle - Travaux d'enfouissement de réseau d'irrigation

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à Trois Bassins et St Leu, travaux d'enfouissement de réseau d'irrigation jusqu’au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 6h à 16h..

-Chantiers à venir-

RN1 - St Denis - Travaux de réfection de grilles d'assainissement et de remise à la côte d'avaloir

Sur la RN1 à St Denis entre le giratoire Caserne Lambert et le carrefour RD41, travaux de réfection de grilles d'assainissement et de remise à la côte d'avaloir la nuit du vendredi 29 mai. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Ouest/Nord.

RN1 - St Denis - Travaux de maintenance préventive des équipements du tunnel

Sur la RN1 Route du Littoral à St Denis, travaux de maintenance préventive des équipements du tunnel la nuit du mercredi 3 juin. Fermeture du tunnel Cap Bernard de 20h à 5h. Déviation par la RN6 Boulevard Sud.

RN1 – Le Port/St Paul - Travaux de curage de fossé et de dérasement d’accotement

Sur la RN1 entre Sacré Coeur au Port et l'échangeur de St Paul, travaux de curage de fossé et de dérasement d'accotement les nuits du mardi 2 au jeudi 4 juin inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de dérasement

Sur la RN2 de Ste Suzanne et de St André, travaux de dérasement les nuit du mardi 2 au vendredi 5 Juin. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h comme suit:

• entre l'échangeur de la Marine et l'échangeur de Quartier Français sens Nord/Es ;

• entre la Rivière du Mât et l'échangeur de Petit Bazar sens Est/Nord.

RN2 - St André/Bras Panon - Travaux de marquage horizontale

Sur la RN2 de St André à Bras Panon, travaux de marquage horizontale les nuits des mardi 2 et mercredi 3 juin. Neutralisation de la voie de 20h à 5h selon l'avancement du chantier.

RN6 - St Denis - Travaux de réfection des ouvrages d'art

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de réfection de joints de chaussée sur ouvrages d’art, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le giratoire Syromiatnikov et le giratoire Digue de 20h à 5h la nuit du vendredi 29 mai. Déviation par la voirie communale.

Suite des travaux la semaine prochaine, avec fermeture selon le programme suivant :

• dans le sens Nord/Est les nuits des mardi 2 et mercredi 3 juin ;

• dans le sens Est/Nord les nuits des lundi 1er, jeudi 4 et vendredi 5 juin.

RD32 - St Joseph - Travaux de réfection en enrobé

Sur la RD32 Route de la Plaine des Grègues à St Joseph, travaux de réfection en enrobé les mardi 2 et mercredi 3 juin du PR 3+450 au PR 3+620. Circulation alternée de 7h à 16h.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage en TPC les nuits du mardi 2 au jeudi 4 juin inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN5 – Route de Cilaos - Travaux de réparation de chaussée

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Aloès, travaux de réparation de chaussée le mercredi 3 juin. Alternat de 7h à 17h.

-Evènements hors chantiers-

RN1/RN2 - St Denis - Barachois fermé

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 31 mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.