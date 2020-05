BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 mai 2020



Le Jacque, le fruit qui pèse dans la tradition culinaire réunionnaise

Il fait partie intégrante des jardins réunionnais traditionnels. Il pousse à peu près partout, mais que dit le Jaque ? Le Jacque dit qu'il est bon à manger : mûr, ou juvénile, tel quel ou en confiture, les Réunionnais l'adorent. Le Jacque dit aussi qu'il est bon pour la santé. Petit tour en détail de ce que le Jacque a dit !

Objectifs zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant... "Mouv'outremer", la nouvelle formation environnement

"Dans l'objectif de faciliter l'appropriation par les acteurs des territoires de la Trajectoire outre-mer 5.0 et de ses objectifs zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant, zéro exclusion et zéro vulnérabilité, le ministère des outre-mer, l'Agence française de développement (AFD) et son Campus AFD lancent un programme de formation innovant, Mouv'outremer, organisé autour d'une communauté d'acteurs engagés en faveur de l'accélération des transitions dans les outre-mer", indique le ministère des Outre-mer dans un communiqué que nous publions ci dessous

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Municipales, concessions automobiles, Vindémia, transports, déconfinement phase 2

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 mai au vendredi 29 mai 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 25 mai : Un retour aux urnes aux allures de nouvelle élection

- Mardi 26 mai : La reprise est lente dans les concessions automobiles

- Mercredi 27 mai : Hayot met la main sur Vindémia et provoque une levée de boucliers sans précédent

- Jeudi 28 mai : Capacité réduite de moitié dans les bus : de nombreux voyageurs restent à quai

- Vendredi 28 mai : Edouard Philippe : "la liberté va redevenir la règle et l'interdiction l'exception"

La Mazurie, havre des fromagers qui ont fui les villes

Les brebis sont dans le pré, les fromages, dans une chambre de maturation au rez-de-chaussée, tandis qu'au grenier-salon une cascade de sons harmonieux coule d'un vieux piano: la Mazurie, connue pour ses grands lacs, est aussi la patrie des fromagers ex-citadins polonais.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quelques gouttes sur le Sud sauvage, et arrivée de la houle australe

En ce 31 mai 2020 le temps s'annonce agréable, à part quelques petites averses du côté du Sud sauvage et des hauts du Nord-Ouest de l"île, pour arroser les fanjans de Matante Rosina ! La mer est agitée voire forte, avec une houle qui peut dépasser les 3 mètres.