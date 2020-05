"Dans l'objectif de faciliter l'appropriation par les acteurs des territoires de la Trajectoire outre-mer 5.0 et de ses objectifs zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant, zéro exclusion et zéro vulnérabilité, le ministère des outre-mer, l'Agence française de développement (AFD) et son Campus AFD lancent un programme de formation innovant, Mouv'outremer, organisé autour d'une communauté d'acteurs engagés en faveur de l'accélération des transitions dans les outre-mer" indique le ministère des Outre-mer dans un communiqué que nous publions ci dessous (photo :mouv'outremer)

Mouv’outremer, c’est d’abord un parcours d’apprentissage sur les territoires d’outre-mer pour que chacun, dans sa pratique professionnelle, associative ou au quotidien puisse saisir les opportunités des transitions de la Trajectoire outre-mer 5.0.

Mouv’outremer, c’est également la construction d’une communauté d’acteurs engagés, aussi bien du secteur privé, public et de la société civile, qui favorise l’émergence et l’accompagnement de projets durables dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.

Le projet sera décliné en plusieurs phases au cours de la période 2020/2021 dans les zones géographiques suivantes : Antilles-Guyane et les Îles du Nord ; Océan Indien ; Océan Pacifique (Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie Française) ; Saint-Pierre-et-Miquelon. Les participants à la formation seront sélectionnés à l’issue d’une période de recrutement où chaque candidat pourra postuler via le site www.mouvoutremer.fr. Mouv’outremer sera décliné en premier lieu dans la zone Antilles-Guyane, avec une ouverture des candidatures prévue pour juin 2020.

Mouv’outremer s’adresse à l’ensemble des acteurs ultramarins engagés et porteurs de solutions : citoyens, élus, chefs d’entreprise, membre d’une association, entrepreneurs, acteurs d’une collectivité territoriale, cadres des services de l’Etat, étudiants, journalistes, dès lors qu’ils souhaitent développer un projet concret (individuel, professionnel, personnel ou collectif) en faveur des transitions.

- Une initiative fondée sur une formation innovante -

L’ensemble de la formation s’appuiera sur des principes pédagogiques innovants déjà déclinés avec succès dans de nombreux projets par le Campus AFD :

• Une pédagogie tournée vers l’action et une mise en pratique immédiate des compétences acquises en faveur d’un projet.

• Les échanges entre pairs pour favoriser l’apprentissage collectif et un accompagnement sur mesure.

• Une pédagogie inversée qui met les savoirs et les compétences au cœur de la formation.

• Une mise en avant des compétences sociales et créatives : innovation, collectif, leadership, communication, créativité.

• Une approche qui permet d’imaginer, tester et itérer en s’inspirant des méthodologies de lean start up, une méthode agile permettant de construire un projet qui répond parfaitement aux demandes et besoins des utilisateurs.

D’une durée de 4 mois et seulement 2 heures par semaine, la formation alterne format digital et présentiel (2 séminaires) et sera offerte gracieusement aux participants sélectionnés.

-Une initiative collective-

Mouv’outremer, c’est une formation, mais c’est aussi une communauté apprenante d’acteurs engagés et ambassadeurs de cette dynamique : La communauté Mouv’outremer est composée de décideurs publics et d’élus, d’entrepreneurs, de membres de la société civile, d’experts, d’acteurs de l’innovation, de la recherche, de la jeunesse et de partenaires de l’AFD.

D’horizons différents, ils sont tous conscients des transitions nécessaires pour des territoires 5.0 et partagent la vision d’un monde où l’équilibre entre développement économique, développement social et protection de l’environnement est au cœur des réflexions et de l’action.

Que ce soit un élu d’une collectivité locale qui souhaite transformer ses pratiques, un étudiant souhaitant développer une communauté de jeunes engagés en faveur de la lutte contre l’exclusion, ou une association qui œuvre en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, Mouv’outremer s’adresse à tous les acteurs du changement désireux de se former, de progresser, et de se faire accompagner dans leurs projets.

" Nous avons tous envie d’assurer un avenir durable à nos territoires d’outre-mer ", déclare Annick Girardin, ministre des outre-mer. " Grâce à Mouv’ Outre-mer, chacun aura désormais accès à une formation de qualité pour agir concrètement en respectant les objectifs de développement durable. La formation Trajectoire outre-mer 5.0 proposée par l’AFD permettra à chaque ultramarin de s’engager et de s’investir plus encore pour son territoire. C’est une formation-action, résolument tournée vers l’acquisition de compétences directement exploitables dans la vie quotidienne. Aujourd’hui plus que jamais, continuons d’agir et de réfléchir ensemble aux solutions de demain ! "

Retrouver plus d'informations détaillées et les modalités d’inscription sur le site Mouv’outremer