Publié il y a 56 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Mai à 11H38

Jazz, musiques africaines, roots méditatifs et soul voilà ce qui vous attends au mois de juin. Malgré les difficultés et la période incertaine, le Bisik a donc continué et continuera de vibrer au rythme de la musique en réinventant le quotidien culturel. Le café culturel de Saint-Benoît, vous a planifié un mois de juin qui va swinguer. Toujours retranscrit via leur page Facebook, vous retrouverez l'intégralité des concerts. Retrouvez la programmation des concerts de juin ci-dessous. (photo : Le Bisik)

