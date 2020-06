BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 mai 2020



- Mariages, foires, festivals : la fête est finie dans l'événementiel

- Lundi de Pentecôte, jour férié ou journée de solidarité

- Le Kabardock prêt à reprendre du service

- A Venise, les fabricants de gondoles ont du vague à l'âme

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps nuageux dans le Sud

Mariages, foires, festivals : la fête est finie dans l'événementiel

D'ordinaire, l'automne et l'hiver représentent au moins la moitié du chiffre d'affaire des entreprises du secteur événementielle. À la Réunion, nombreuse sont les entreprises qui souffrent de cette situation de crise sanitaire. Photographes, organisateurs de soirées, chargés de location de matériel, ... depuis l'arrivée du Covid-19 leurs carnets de commande est vide.

Lundi de Pentecôte, jour férié ou journée de solidarité

Tout le monde ne le sait pas mais le lundi de Pentecôte est un jour férié aussi appelé "journée de solidarité". En effet, certains salariés devront travailler ce lundi et l'argent cumulé pendant cette journée sera versé aux personnes en perte d'autonomie, et donc à nos gramouns. Rien d'illégal, donc, si votre employeur vous demande de travailler ce lundi, c'est un acte solidaire, mais qui peut également prendre d'autres formes.

Le Kabardock prêt à reprendre du service

Après plus de deux mois de télétravail et de réunions à distance, l'équipe du Kabardock reprend le chemin de ses locaux mardi 2 juin. Pas comme avant, mais pour aller de l'avant. Et notamment réfléchir aux modalités de ré-ouverture, suite aux annonces du gouvernement de ce 28 mai. "Vous serez les premiers informés !" garantit le Kabardock, dont nous publions le communiqué ci-dessous.

A Venise, les fabricants de gondoles ont du vague à l'âme

Il n'en reste qu'une poignée à Venise, nichés dans quelques recoins de la lagune: les "squeri", petits chantiers navals fabriquant les célébrissimes gondoles, comptent sur le retour des touristes, gage de salut pour leur activité ancestrale.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps nuageux dans le Sud

En ce 31 mai 2020 le temps s'annonce agréable, à part quelques petites averses du côté du Sud sauvage et des hauts du Nord-Ouest de l"île, pour arroser les fanjans de Matante Rosina !

La mer est agitée voire forte, avec une houle qui peut dépasser les 3 mètres.