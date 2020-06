Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Les effectifs de la police nationale ont réalisé sur le département 30 opérations de sécurisation et de sécurité routière dont 2 "anti-rodéos" sur les communes de Saint-Denis et du Port au cours de ce week-end du 29 mai au 1er juin 2020. Ce qui a permis de relever 479 infractions et 27 délits dont 9 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,40 et 2,42 mg / l d'air expiré). 188 fonctionnaires de la police nationale ont été mobilisés à cette occasion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

