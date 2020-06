Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Extinction Rébellion Réunion a mené ce dimanche 31 mai une double action sur Saint-Leu et Saint-Pierre. Le collectif "5.000 pie d'bwa" a lancé un appel à la mobilisation citoyenne pour planter des arbres fruitiers, des comestibles, et tous végétaux exotiques et endémiques confondus dans des espaces publics et/ou privés. Les panneaux publicitaires des centres-villes ont également été visés pour dénoncer la surconsommation et appeler à un nouveau mode de vie plus vert dans cette période post-confinement. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Extinction Rébellion Réunion. (Photos : Extinction Rébellion Réunion)

