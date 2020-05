Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Matante Rosina vous annonce un temps nuageux en ce lundi 1er juin 2020, surtout sur le Sud et le Sud-Est où quelques gouttes sont attendues. Le vent de Sud Sud-Est rentre sur les plages de l'Ouest, avec des rafales de 50km/h. La houle de 3m est toujours présente entre la Pointe des Galets et la Pointe de la table. Et chez vous, quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

