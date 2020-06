BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 2 juin 2020 :



Remboursement des vols : armez-vous de patience...

La Covid-19, on le sait, aura eu raison du secteur aérien. En première ligne pendant les confinement, les compagnies ont subi de plein fouet le confinement et la fermeture des frontières. A La Réunion, seuls trois vols ont été conservées : deux d'Air Austral et un d'Air France, servant à acheminer les passagers en possession d'un motif impérieux pour voyager. Avec le déconfinement et la possibilité de partir en vacances en juillet-août, les règles sont amenées à changer et les compagnies se préparent à la reprise. La plupart proposent des avoirs aux passagers dont les vols ont été annulés. Des séjours que l'on peut généralement reporter sur un an. Mais beaucoup de voyageurs, par défaut ou par choix, préfèrent être remboursés. Si les compagnies affirment que cette option est possible, il va falloir prendre son mal en patience.

Malentendants : des masques transparents pour lire sur les lèvres

Depuis le début de la crise du coronavirus, la demande de masques a explosé. Cet accessoire de santé, qui d'ordinaire est réservé au personnel soignant, est véritablement devenu l'objet de toutes les convoitises pour se protéger du virus. Nous expérimentons le monde inédit de cette crise sanitaire avec effroi, imaginons-le un instant à travers les oreilles d'une personne malentendante. Cette situation a justement inspiré une équipe de bénévoles "Sourires Masques Transparents", qui a eu l'idée d'un détournement brillant pour promouvoir l'inclusion sociale. Un masque transparent qui facilite la communication avec les personnes sourdes ou malentendantes. Il fallait y penser !

Requins : moins d'observations et moins de prélèvements cette année, selon le CSR

Avec l'hiver austral et la sortie du confinement, des interrogations se posent quant à la présence des requins au large des côtes réunionnaises. Le Centre sécurité requin a poursuivi son programme de prélèvement malgré le confinement, affirmant que le programme de pêche se fait sur le "long terme" et qu'aucune pause n'était donc envisageable pendant le confinement. Des lecteurs d'Imaz Press nous ont fait part de la possibilité d'enregistrer davantage d'observations ces derniers temps avec une détection accrue des requins bouledogue. Contacté, le CSR nous informe au contraire que seules 3 observations ont été faites, contre 8 l'année dernière, ce qui signifie donc une diminution des observations sur la même période entre 2019 et 2020.

Le coronavirus a déjà tué plus 373.000 patients et contaminé plus de 6 millions de personnes

La pandémie a fait au moins 373.439 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 23H00 (heure de La Réunion). Plus de 6.220.110 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une houle australe encore bien présente dans l'ouest

Le temps sera pluvieux dans la matinée surtout au niveau du sud sauvage. Matante Rosina a prévu sa capuche si elle décide de mettre le nez dehors... Le ciel gris poussera même jusqu'à Saint-Denis. Attention à la houle, la mer reste forte sur la côte ouest, jusqu'à 6 mètres pour les vagues les plus hautes.