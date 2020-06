Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

EPA Réunion (Entreprendre pour apprendre) a choisi de digitaliser son championnat régional plutôt que l'annuler, afin de permettre aux jeunes mini-entrepreneurs réunionnais de participer et présenter leurs projets. Il s'agit d'un championnat mettant en compétition des jeunes entrepreneurs, en collaboration avec le corps enseignant et des professionnels du monde de l'entreprise. On invite alors, durant le temps scolaire, ces jeunes à créer une entreprise de manière concrète le temps d'une année.

Cette décision d'EPA Réunion permettra de désigner les lauréats de l'édition 2020 le 23 juin prochain. Nous publions ici le communiqué en question. (Photo : lauréates 2019 / Facebook EPA Réunion)

EPA Réunion (Entreprendre pour apprendre) a choisi de digitaliser son championnat régional plutôt que l'annuler, afin de permettre aux jeunes mini-entrepreneurs réunionnais de participer et présenter leurs projets. Il s'agit d'un championnat mettant en compétition des jeunes entrepreneurs, en collaboration avec le corps enseignant et des professionnels du monde de l'entreprise. On invite alors, durant le temps scolaire, ces jeunes à créer une entreprise de manière concrète le temps d'une année.

Cette décision d'EPA Réunion permettra de désigner les lauréats de l'édition 2020 le 23 juin prochain. Nous publions ici le communiqué en question. (Photo : lauréates 2019 / Facebook EPA Réunion)