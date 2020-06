Ce mardi 2 juin en début d'après-midi, l'actuel maire de Saint-Paul a été convoqué à la Caserne Vérines, à Saint-Denis. Il s'y est rendu dans le cadre d'une affaire impliquant sa fille, soupçonnée de favoritisme pour l'emploi de son mari et de détournement de fonds publics. Sandra Sinimalé et son compagnon Eric Madouré ont d'ailleurs été tous deux placés en garde à vue à la caserne ce mardi 2 juin dans la matinée. Eric madouré est ressorti libre dans l'après-midi. Le maire Joseph Sinimalé a par contre été placé en garde à vue à son tour. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans la matinée de ce mardi 2 juin, Sandra Sinimalé et son compagnon Eric Madouré ont été convoqués par les gendarmes puis placés en garde à vue à la Caserne Vérines, à Saint-Denis. La fille du maire actuel de Saint-Paul est soupçonnée de favoritisme et de détournement de fonds publics, en ayant permis à Eric Madouré de bénéficier de promotions confortables au cabinet de la mairie de Saint-Paul.

En début d'après-midi, c'est l'actuel maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé qui s'est présenté à son tour à la Caserne Vérines dans le cadre de cette affaire. Lui aussi a finalement été placé en garde à vue. Eric Madouré, le compagnon de Sandré Sinimalé, est poour sa part ressorti libre.

On apprend de source judiciaire que Joseph et Sandra Sinimalé seront confrontés dans la soirée. Une décision sur la poursuite ou non de la garde à vue sera prise à l'issue de cette confrontation.

Il ne devrait pas y avoir d'ouverture d'information judiciaire dans ce dossier. Si la procédure devait se poursuivre, les mises en cause seraient alors directement convoquées devant le tribunal correctionnel.

