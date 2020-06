Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

A compter de ce mardi 2 juin 2020, pour la deuxième phase de déconfinement, la prise de rendez-vous auprès des services de la préfecture et des sous-préfectures n'est plus obligatoire. Nous publions à nouveau ci-dessous les services qui rouvrent et les modalités d'accueil des passagers. Voici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

