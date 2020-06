Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 2 juin 2020 :



- Second tour des municipales : les listes sont déposées, cap sur les régionales et les départementales

- Un Réunionnais devient maire d'une commune de l'Ariège

- Sondage koz azot : Allez-vous retourner dans les restaurants et les bars ?

- Saint-Denis : on forme des développeurs web

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux dans la matinée

